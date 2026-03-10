Легенда світового тенісу встановив вражаючий рекорд на Мастерсах

Видатний сербський тенісист Новак Джокович встановив рекорд турнірів серії АТР 1000 (Мастерс), у 113 раз вийшовши на них в 1/8 фіналу й обійшовши іспанця Рафаеля Надаля.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Це сталася в Індіан-Веллсі після перемоги над американцем Александаром Ковачевичем у матчі третього кола з рахунком 6:4, 1:6, 6:4.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 9 березня

Новак Джокович (Сербія) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 1:6, 6:4

Тенісисти зустрічалися вдруге, серб двічі переміг. У наступному раунді змагань Джокович зіграє проти чинного чемпіона змагань, британця Джека Дрейпера (14).

Нагадаємо, що чинна чемпіонка жіночого турніру в Індіан-Веллсі, росіянка Мірра Андрєєва (8), вилетіла у третьому колі від чешки Катерини Синякової (44).