Алькарас встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam

Станіслав Матусевич — 30 січня 2026, 13:40
Перша ракетка світу Карлос Алькарас перемогою над німцем Александром Звєрєвим (3) і виходом у фінал Australian Open 2026 встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam.

Іспанець у 22 роки 258 днів став наймолодшим тенісистом, який зміг дійти до фіналів усіх чотирьох мейджорів. Попереднє досягнення американця Джима Кур'є (22 роки 308 днів) трималося з 1993-го.

Також Алькарас випередив Янніка Сіннера у списку наймолодших гравців, які досягали чотирьох поспіль фіналів Слемів. Італійцю на момент свого успіху було 23 роки 318 днів.

Цікаво, що саме Сіннер може стати суперником Алькараса у фіналі Australian Open, якщо переможе 38-річного серба Новака Джоковича (4).

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок Алькараса проти Звєрєва став найдовшим на цьогорічній відкритій першості Австралії.

