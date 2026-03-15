Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Джокович не зіграє на Мастерсі в Маямі: відома причина

Станіслав Матусевич — 15 березня 2026, 21:53
Четверта ракетка світу серб Новак Джокович не виступить на Мастерсі в Маямі, який відбудеться з 17 по 29 березня.

Про це повідомив офіційний сайт АТР-туру.

Шестиразовий чемпіон знявся зі змагань через травму правого плеча. Минулого тижня Джокович грав на турнірі аналогічного рівня в Індіан-Веллсі, де дійшов до четвертого кола.

Минулого сезону в Маямі Джокович став фіналістом, поступившись у вирішальному матчі чеху Якубу Меншику. Загалом же на Мастерсах 38-річна зірка світового тенісу здобув 40 титулів.

Нагадаємо, що в фінальному матчі Мастерсу в Індіан-Веллсі зіграють італієць Яннік Сіннер (2) та росіянин Даніїл Медведєв (11).

Новак Джокович мастерс травма

Останні новини