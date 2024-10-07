Ястремська і Кіченок розпочнуть у понеділок виступи на турнірі в Ухані

Українські тенісистки Даяна Ястремська і Надія Кіченок в понеділок стартують на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані.

Ястремська (35) в першому раунді одиночного розряду зіграє проти "нейтральної" спортсменки Еріки Андрєєвої (67). Зустріч відбудеться першим запуском на корті №2, початок о 07:30 за Києвом.

Надія Кіченок і Мію Като з Японії зіграють в пергому раунді парного розряду, їх суперницями будуть китаянки Ґо Ханю і Цзян Сіню. Зустріч відбудеться 3-м запуском на корті №3, орієнтовний початок о 10:30 за Києвом.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовий фонд – $3,221,715

Також в основі турніру в Ухані зіграє перша ракетка України Марта Костюк. Вона отримала 13-й номер посіву і в стартовій зустрічі змагатиметься проти Еліни Аванесян (47) з Вірменії.

Леся Цуренко пройшла кваліфікацію і зіграє проти Кеті Бултер із Великої Британії (34).

Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію, поступившись Анні Бондар з Угорщини.