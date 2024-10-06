Цуренко дізналась першу суперницю в основі великого турніру в Китаї

Українська тенісистка Леся Цуренко (88) отримала першу соперницю в основній сітці хардового турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. В першому раунді основи українка зіграє проти Кеті Бултер із Великої Британії (34).

Про це повідомляє телеграм-канал Ukrainian Tennis.

Українська тенісистка раніше чотири рази грала з британкою і веде з рахунком 3-1 в особистих протистояннях. Відзначимо, що останній очний матч у лютому на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго виграла Бултер.

В неділю Цуренко обіграла "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Еріку Андрєєву (67) у фіналі кваліфікації

Також в основі турніру в Ухані зіграє перша ракетка України Марта Костюк. Вона отримала 13-й номер посіву і в стартовій зустрічі змагатиметься проти Еліни Аванесян (47) з Вірменії.

Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію, поступившись Анні Бондар з Угорщини.