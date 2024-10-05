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Костюк зустрінеться з ексросіянкою на старті турніру в Ухані

Олександр Булава — 5 жовтня, 13:17
Костюк зустрінеться з ексросіянкою на старті турніру в Ухані
Марта Костюк

Сьогодні, 5 жовтня, відбулося жеребкування першого кола турніру WTA 1000 у столиці китайському Ухані.

Українська тенісистка Марта Костюк (18) зустрінеться з представницею Вірменії Еліною Аванесян (47) на старті турніру. Зазначимо, що суперниці зустрічалися цього року на кола Australian Open-2024. Тоді перемогла українка здобула перемогу у складному трисетовому матчі – 2:6, 6:4, 6:4.

Донедавна Аванесян була громадянкою Росії. Втім, у серпні вона вирішила позбутися російського паспорта та тепер представляє Вірменію.

Ще одна представниця України Даяна Ястремська зіграє проти переможниці кваліфікації.

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Також в основну сітку турніру можуть пробитися Леся Цуренко та Юлія Стародубцева. Однак їм потрібно подолати кваліфікацію.

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