Костюк зустрінеться з ексросіянкою на старті турніру в Ухані

Сьогодні, 5 жовтня, відбулося жеребкування першого кола турніру WTA 1000 у столиці китайському Ухані.

Українська тенісистка Марта Костюк (18) зустрінеться з представницею Вірменії Еліною Аванесян (47) на старті турніру. Зазначимо, що суперниці зустрічалися цього року на кола Australian Open-2024. Тоді перемогла українка здобула перемогу у складному трисетовому матчі – 2:6, 6:4, 6:4.

Донедавна Аванесян була громадянкою Росії. Втім, у серпні вона вирішила позбутися російського паспорта та тепер представляє Вірменію.

Ще одна представниця України Даяна Ястремська зіграє проти переможниці кваліфікації.

Також в основну сітку турніру можуть пробитися Леся Цуренко та Юлія Стародубцева. Однак їм потрібно подолати кваліфікацію.