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Ястремська, Костюк та Кіченок зіграють матчі 2 кола Roland Garros

Максим Салівон — 29 травня, 10:43
Ястремська, Костюк та Кіченок зіграють матчі 2 кола Roland Garros

У середу, 29 травня, на кортах Ролан Гаррос виступлять три представниці України. Даяна Ястремська, Марта Костюк та Надія Кіченок зіграють матчі другого кола.

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Розклад матчів українок 29 травня

12:00*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Дар'я Севілл (107, Австралія)/Айла Томлянович (517, Австралія). Корт №3. Перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

14:00*. Даяна Ястремська (32, Україна) — Ван Яфань (68, Китай). Корт №12, другий запуск, після гри Сонего – Чжан.

Раніше не зустрічалися.

15:30*. Марта Костюк (20, Україна) — Донна Векич (40, Хорватія). Корт №14, третій запуск, після гри Шаповалов — Тіафо.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Даяна Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Лауру Пігоссі.

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Roland Garros

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