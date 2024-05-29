Ястремська, Костюк та Кіченок зіграють матчі 2 кола Roland Garros

У середу, 29 травня, на кортах Ролан Гаррос виступлять три представниці України. Даяна Ястремська, Марта Костюк та Надія Кіченок зіграють матчі другого кола.

Читайте також : пояснюємо Чому Ролан Гаррос? Усе що потрібно знати про Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

Розклад матчів українок 29 травня

12:00*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Дар'я Севілл (107, Австралія)/Айла Томлянович (517, Австралія). Корт №3. Перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

14:00*. Даяна Ястремська (32, Україна) — Ван Яфань (68, Китай). Корт №12, другий запуск, після гри Сонего – Чжан.

Раніше не зустрічалися.

15:30*. Марта Костюк (20, Україна) — Донна Векич (40, Хорватія). Корт №14, третій запуск, після гри Шаповалов — Тіафо.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Даяна Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Лауру Пігоссі.