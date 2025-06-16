Українська тенісистка вразила прихильників шикарним тілом в купальнику під час відпочинку в Італії

Поки тенісний сезон у розпалі, українська тенісистка Леся Цуренко знайшла час на короткий відпочинок в Італії, і одразу ж підірвала мережу яскравими фото.

На нових знімках спортсменка позує у стильному купальнику, демонструючи чудову фізичну форму та літній настрій.

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Локацію зйомки Леся не розкрила, але на фоні видно мальовничі пейзажі італійського узбережжя. Схоже, навіть на відпочинку спортсменка не втрачає харизми й мотивації, надихаючи своїх підписників позитивом та красою.

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка перенесла операцію на правій руці. Інші деталі оперативного втручання та прогнози щодо відновлення тенісистки наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що Цуренко подала до суду на керівництво WTA, а голова організації оголосив про майбутню відставку.