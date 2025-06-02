Відома українська тенісистка перенесла операцію

Українська тенісистка Леся Цуренко перенесла операцію на правій руці.

Фото з лікарняної палати спортсменка опублікувала в своєму Instagram.

На світлині видно перебинтовану праву руку тенісистки.

"Поки побуду шульгою", – написала Леся Цуренко під фотографією.

Інші деталі оперативного втручання та прогнози щодо відновлення тенісистки наразі невідомі.

Востаннє Леся Цуренко виходила на корт в листопаді 2024 року, коли за збірну України відіграла проти Австрії на турнірі Біллі Джин Кінг. Наразі вона займає 278 місце в рейтингу (WTA).

Раніше Цуренко подала до суду на керівництво WTA, а голова організації оголосив про майбутню відставку.