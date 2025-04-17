Цуренко подала до суду на керівництво WTA: подробиці справи

Українська тенісистка Леся Цуренко подала до суду Південного округу Нью-Йорка, у якому відповідачами виступають WTA та її голова Стів Саймон.

Подробиці конфлікту Цуренко і Саймона наводить The Athletic.

Спортсменка висуває звинувачення про порушення контракту, недбалість і заподіяння емоційних страждань. Позов, первісна скарга за яким була подана в листопаді 2024 року, вимагає суду присяжних.

Юридична фірма Proskaeur Rose, що представляє WTA, у березні 2025 року подала клопотання про відхилення позову, в якому претензії Цуренко названо юридично неспроможними.

16 квітня адвокати Цуренко подали змінену скаргу у відповідь, в якій назвали статут WTA, на який Тур посилається на свій захист, згідно з яким гравці відмовляються від своїх прав на будь-які судові позови проти організації, недобросовісним.

Тепер WTA повинна підтвердити до 30 квітня, чи буде вона продовжувати домагатися відхилення позову.

Цуренко, яка є єдиним позивачем, стверджує, що низка контактів з керівниками WTA і Саймоном, який був генеральним директором організації на момент подій, з приводу вторгнення Росії на територію України, призвели до того, що вона потерпала від нападів безсоння та епізодів плачу.

У позові йдеться про те, що в неї розвинулися надмірний стрес, втрата концентрації, що вплинула на її гру в теніс, почуття приниження й емоційне ураження.

У ньому стверджується, що Саймон і WTA загалом відмовилися від заяв, зроблених на зустрічі з Цуренко та українськими тенісистками Еліною Світоліною і Мартою Костюк у березні 2022 року.

"Пан Саймон зайняв агресивну позицію, але заявив, що якщо російські або білоруські тенісистки публічно підтримають війну, їм буде заборонено брати участь у будь-якому турнірі, що спонсорується WTA", – йдеться в ньому.

Незважаючи на цю обіцянку, ані відповідач Стів Саймон, ані відповідач WTA не відсторонили російських і білоруських гравців, які публічно підтримали війну.

У позові наводяться приклади, зокрема носіння російською тенісисткою Веронікою Кудерметовою спонсорської нашивки Tatneft на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2022 року: 2023 року дочірнє підприємство компанії піддалося санкціям з боку Європейського союзу за постачання шин російській армії.

У позові також стверджується, що Саймон на зустрічі з Цуренко в березні 2023 року сказав їй:

"Підтримувати війну – це нормально. Це думка іншої людини, і вона не повинна тебе ранити".

Крім того, він сказав, що російські та білоруські гравці мають бути повернуті на Олімпійські ігри.

Емоційний вплив цієї зустрічі, як стверджується в позові, змусив Цуренко відмовитися від матчу проти білоруської тенісистки Аріни Сабалєнки на турнірі BNP Paribas Open 2023 в Індіан-Веллсі, Каліфорнія, через панічну атаку.

У заяві, направленій The Athletic, представник WTA сказав:

"Від самого початку WTA була непохитна і ясна у своєму засудженні війни Росії в Україні та дій російського уряду проти українського народу. Відповідно до нашої позиції WTA зробила численні кроки для надання допомоги нашим українським гравцям, які зіткнулися з великими труднощами як професійні спортсмени. WTA також ясно дала зрозуміти, що вона заснована на принципах рівності та недискримінації, і її правила передбачають, що змагання відкриті для всіх жінок-гравців, які кваліфікуються на основі їхніх заслуг і без дискримінації. Відповідно до цих принципів і спільно з іншими тенісними організаціями WTA зайняла позицію, що окремі спортсмени не повинні бути покарані за дії своїх урядів".

Нагадаємо, що напередодні Цуренко виступила з відвертою заявою на адресу керівництва жіночої тенісної асоціації WTA.