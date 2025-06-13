Підкорила хвилі і похизувалася ідеальним тілом: Світоліна показала яскраві кадри з відпочинку

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна зарядила прихильників у соцмережах позитивом, опублікувавши чергову добірку фото.

Цього разу спортсменка поділилася яскравими кадрами з відпочинку біля океану, які одразу стали вірусними у мережі.

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На знімках Еліна позує з серфом, підкорюючи хвилі, і показує свою ідеальну спортивну форму. Але найбільше зворушення викликала мить, коли тенісистка з’явилася в кадрі зі своєю донькою.

"Дівчата хочуть трохи позасмагати", – підписала фото українка.

Нагадаємо, напередодні WTA оновила свій рейтинг. Еліна піднялася на одну позицію і тепер посідає 13-ту сходинку.

Раніше Світоліна зворушила фанатів милим знімком доньки з бабусею у літаку.