Підкорила хвилі і похизувалася ідеальним тілом: Світоліна показала яскраві кадри з відпочинку
Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна зарядила прихильників у соцмережах позитивом, опублікувавши чергову добірку фото.
Цього разу спортсменка поділилася яскравими кадрами з відпочинку біля океану, які одразу стали вірусними у мережі.
На знімках Еліна позує з серфом, підкорюючи хвилі, і показує свою ідеальну спортивну форму. Але найбільше зворушення викликала мить, коли тенісистка з’явилася в кадрі зі своєю донькою.
"Дівчата хочуть трохи позасмагати", – підписала фото українка.
Нагадаємо, напередодні WTA оновила свій рейтинг. Еліна піднялася на одну позицію і тепер посідає 13-ту сходинку.
Раніше Світоліна зворушила фанатів милим знімком доньки з бабусею у літаку.