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Вперше за 193 матчі: Монфіс підкорив унікальне для себе досягнення на турнірах Grand Slam

Микола Дендак — 20 січня 2025, 11:26
Вперше за 193 матчі: Монфіс підкорив унікальне для себе досягнення на турнірах Grand Slam
Гаель Монфіс
x.com/atptour

Французький тенісист Гаель Монфіс (41) записав до свого активу унікальне досягнення на турнірах серії Grand Slam.

Про це повідомляє OptaAce.

У поєдинку за вихід у чвертьфінал Australian Open проти Бена Шелтона (20) переможець перших трьох сетів визначався у тай-брейку. Таке сталося вперше в історії французького тенісиста. А він на найпрестижніших турнірах зіграв 193 матчі.

На жаль, цей поєдинок не був дограний. Зустріч завершилася відмовою Монфіса після першого програного гейму в четвертому сеті.

Нагадаємо, дружина Монфіса Еліна Світоліна цієї ночі без шансів здолала росіянку Кудремєтову та вже дізналась ім'я суперниці у чвертьфіналі Australian Open.

Grand Slam Еліна Світоліна Гаель Монфіс Australian Open-2025

Гаель Монфіс

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