Вперше за 193 матчі: Монфіс підкорив унікальне для себе досягнення на турнірах Grand Slam

Французький тенісист Гаель Монфіс (41) записав до свого активу унікальне досягнення на турнірах серії Grand Slam.

Про це повідомляє OptaAce.

У поєдинку за вихід у чвертьфінал Australian Open проти Бена Шелтона (20) переможець перших трьох сетів визначався у тай-брейку. Таке сталося вперше в історії французького тенісиста. А він на найпрестижніших турнірах зіграв 193 матчі.

На жаль, цей поєдинок не був дограний. Зустріч завершилася відмовою Монфіса після першого програного гейму в четвертому сеті.

Нагадаємо, дружина Монфіса Еліна Світоліна цієї ночі без шансів здолала росіянку Кудремєтову та вже дізналась ім'я суперниці у чвертьфіналі Australian Open.