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Монфіс у матчі з трьома тай-брейками поступився Шелтону та залишив Australian Open

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 10:56
Монфіс у матчі з трьома тай-брейками поступився Шелтону та залишив Australian Open
Гаель Монфіс
x.com/atptour

Відбувся матч 1/8 фіналу Australian Open між Гаелем Монфісом (41) та Беном Шелтоном (20).

Поєдинок тривав 2 години 59 хвилин та завершився перемогою представника США з рахунком 3:1 через відмову француза продовжувати боротьбу.

Чоловік Світоліної виконав 12 подач навиліт та реалізував один з шести брейк-пойнтів.

У пасиві Монфіса вісім подвійних та 30 невимушених помилок. Попри запеклу боротьбу, Гаель відмовився продовжувати зустріч  після першого програного гейму у четвертому сеті через брак сил.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/8 фіналу, чоловіки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн

Бен Шелтон (США) – Гаель Монфіс 3:1 (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 – відмова)

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу чоловік Світоліної сенсаційно здолав четверту ракетку світу.

Раніше Еліна дізналась ім'я суперниці у чвертьфіналі Australian Open.

Гаель Монфіс Australian Open-2025

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