Монфіс у матчі з трьома тай-брейками поступився Шелтону та залишив Australian Open

Відбувся матч 1/8 фіналу Australian Open між Гаелем Монфісом (41) та Беном Шелтоном (20).

Поєдинок тривав 2 години 59 хвилин та завершився перемогою представника США з рахунком 3:1 через відмову француза продовжувати боротьбу.

Чоловік Світоліної виконав 12 подач навиліт та реалізував один з шести брейк-пойнтів.

У пасиві Монфіса вісім подвійних та 30 невимушених помилок. Попри запеклу боротьбу, Гаель відмовився продовжувати зустріч після першого програного гейму у четвертому сеті через брак сил.

Massive respect from Ben Shelton here 🤝



Recover soon Gael ❤️‍🩹#AO2025pic.twitter.com/09Y8E6hmNU — ATP Tour (@atptour) January 20, 2025

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Бен Шелтон (США) – Гаель Монфіс 3:1 (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 – відмова)

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу чоловік Світоліної сенсаційно здолав четверту ракетку світу.

Раніше Еліна дізналась ім'я суперниці у чвертьфіналі Australian Open.