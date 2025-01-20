Монфіс у матчі з трьома тай-брейками поступився Шелтону та залишив Australian Open
Відбувся матч 1/8 фіналу Australian Open між Гаелем Монфісом (41) та Беном Шелтоном (20).
Поєдинок тривав 2 години 59 хвилин та завершився перемогою представника США з рахунком 3:1 через відмову француза продовжувати боротьбу.
Чоловік Світоліної виконав 12 подач навиліт та реалізував один з шести брейк-пойнтів.
У пасиві Монфіса вісім подвійних та 30 невимушених помилок. Попри запеклу боротьбу, Гаель відмовився продовжувати зустріч після першого програного гейму у четвертому сеті через брак сил.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/8 фіналу, чоловіки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Бен Шелтон (США) – Гаель Монфіс 3:1 (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 – відмова)
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу чоловік Світоліної сенсаційно здолав четверту ракетку світу.
Раніше Еліна дізналась ім'я суперниці у чвертьфіналі Australian Open.