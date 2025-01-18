Фріц назвав причини поразки в матчі з Монфісом на Australian Open

Четвертий номер рейтингу ATP Тейлор Фріц розповів, що не звинувачує себе після сенсаційної поразки у третьому раунді Australian Open від 38-річного француза Гаеля Монфіса (41). На арені Маргарет Корт Монфіс здолав американця з рахунком 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

Слова спортсмена наводить агентство Reuters:

"Виліт у третьому раунді – це завжди неприємно. Але те, як це сталося, не змусить мене втрачати сон. Як людина, яка завжди дуже самокритична, я розумію, що йому було надто легко створювати мені проблеми, тоді як я відчував труднощі у спробах поставити його у глухий кут".

Ця перемога стала восьмою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Зазначимо, що Гаель, разом з Новаком Джоковичем, встановив цікаве ветеранське досягнення на Australian Open. Також Монфіс зберігає статус найстаршого тенісиста у першій сотні світового рейтингу.

Окрім того, француз підтримав свою дружину – Еліну Світоліну, яка сьогодні здобула важливу перемогу над четвертою ракеткою світу Паоліні.