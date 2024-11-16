Звєрєв та Фріц визначили першого фіналіста Підсумкового турніру ATP

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) поступився американцю Тейлору Фріцу (5) у півфіналі Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч тривав 2 години 24 хвилини та завершився з рахунком 3:6, 6:3, 7:6(3). Американець 15 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 6 брейк-пойнтів.

Суперник Фріца у фіналі визначиться у протистоянні Янніка Сіннера з Каспером Руудом. Їх матч розпочнеться о 21:30.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Півфінал, 16 листопада

Тейлор Фріц (США) – Александр Звєрєв (Німеччина) 3:6, 6:3, 7:6(3)

Нагадаємо, на груповому етапі Фріц обіграв "нейтрала" Даніїла Медвєдєва, поступився італійцю Янніку Сіннеру та здолав австралійця Алекса Де Мінора.