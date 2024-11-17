Сіннер – переможець Підсумкового турніру ATP

Перша ракетка світу Яннік Сіннер у фіналі Підсумкового турніру ATP переміг американця Тейлора Фріца (5).

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.

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На рахунку італійця 14 подач навиліт та жодної подвійної помилки. У суперника 8 ейсів, проте він допустив 2 подвійні помилки. Сіннер реалізував 2 з 6 брейк-пойнтів, а Фріц не зміг скористатися своїм єдиним за весь матч.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фінал, 17 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Тейлор Фріц (США) 6:4, 6:4

23-річний Сіннер вдруге поспіль пробився у фінал Підсумкового турніру. Нагадаємо, рік тому Яннік поступився Новаку Джоковичу, який не зміг взяти участь у нинішньому турнірі через травму.

Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.