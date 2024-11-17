Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер – переможець Підсумкового турніру ATP

Микола Дендак , Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 20:38
Сіннер – переможець Підсумкового турніру ATP
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер у фіналі Підсумкового турніру ATP переміг американця Тейлора Фріца (5).

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Читайте також :
Кравіц та Пюц виграли фінал Підсумкового турніру ATP

На рахунку італійця 14 подач навиліт та жодної подвійної помилки. У суперника 8 ейсів, проте він допустив 2 подвійні помилки. Сіннер реалізував 2 з 6 брейк-пойнтів, а Фріц не зміг скористатися своїм єдиним за весь матч.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Фінал, 17 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Тейлор Фріц (США) 6:4, 6:4

23-річний Сіннер вдруге поспіль пробився у фінал Підсумкового турніру. Нагадаємо, рік тому Яннік поступився Новаку Джоковичу, який не зміг взяти участь у нинішньому турнірі через травму.

Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.

Підсумковий турнір ATP Яннік Сіннер Тейлор Фріц

Підсумковий турнір ATP

Кравіц та Пюц виграли фінал Підсумкового турніру ATP
Сіннер на шляху до фіналу Підсумкового турніру ATP розгромив норвежця Рууда
Звєрєв та Фріц визначили першого фіналіста Підсумкового турніру ATP
Німецька пара вийшла у фінал Підсумкового турніру ATP
Росіяни йдуть додому: Рубльов зазнав третьої поразки у трьох матчах на Підсумковому турнірі ATP

Останні новини