Байндль зіграє проти Костюк, Калініна спробує сили у парному розряді на US Open-2024

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться 3 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.

Зокрема, Катерина Байндль разом з американкою Кеті Волинець зіграє проти пари Марти Костюк та Єлени Габріели Русе, а Ангеліна Калініна спробує сили у парному розряді, після розгромної поразки від Еліни Світоліної в одиночному.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд, жінки

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 29 серпня

19:30 Катерина Байндль (Україна)/Кеті Волинець (США) — Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія)

21:00 Ангеліна Калініна (Україна)/ Мартіна Тревізан (Італія) — Кетрін Гаррісон (США)/Аліція Росольська (Польща)

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний змішаний розряд

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 29 серпня

00:00 Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) — Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Іван Додіг (Хорватія)

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк впевнено пройшла у третє коло турніру, та повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США. Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко після перемоги над американками Джессі Ані та Джессікою Фаіллу вийшли у друге коло US Open-2024.