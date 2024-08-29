Байндль зіграє проти Костюк, Калініна спробує сили у парному розряді на US Open-2024
Ангеліна Калініна
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Сьогодні, 29 серпня, відбудеться 3 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.
Зокрема, Катерина Байндль разом з американкою Кеті Волинець зіграє проти пари Марти Костюк та Єлени Габріели Русе, а Ангеліна Калініна спробує сили у парному розряді, після розгромної поразки від Еліни Світоліної в одиночному.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд, жінки
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 29 серпня
- 19:30 Катерина Байндль (Україна)/Кеті Волинець (США) — Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія)
- 21:00 Ангеліна Калініна (Україна)/ Мартіна Тревізан (Італія) — Кетрін Гаррісон (США)/Аліція Росольська (Польща)
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний змішаний розряд
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 29 серпня
- 00:00 Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) — Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Іван Додіг (Хорватія)
Нагадаємо, напередодні Марта Костюк впевнено пройшла у третє коло турніру, та повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США. Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко після перемоги над американками Джессі Ані та Джессікою Фаіллу вийшли у друге коло US Open-2024.