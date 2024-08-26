Семеро українок — в основній сітці US Open, троє з них — сіяні, але хто замахнеться на другий тиждень?

У понеділок, 27 серпня, у Нью-Йорку стартує 144-й розіграш останнього мейджора в сезоні — US Open. На американському святі у першій лінії учасниць позначені одразу три українки, які потрапили в посів, що на цьому турнірі сталося вперше.

Усього ж в основній сітці виступатимуть сім представниць України: Марта Костюк (19-та сіяна), Еліна Світоліна (27), Даяна Ястремська (32), Катерина Байндл (pr, 86), Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева (кваліфаєр).

До речі, це також представницький рекорд у Нью-Йорку. А точніше — повторення. Раніше таким потужним десантом ми висаджувалися на американський берег лише двічі: у 2015 та 2016 роках.

Найвищий номер — 19-й — має Марта Костюк, але ризикнемо припустити, що не киянка затримається довше за інших. По-перше, попри перевагу в техніці над багатьма варіантами для першого кола, Марта входить у турнір максимально важко. І з неймовірним емоційним міхуром, який намагається луснути з метою пригальмувати неймовірний потенціал. По-друге, стартова суперниця потрапила на "перші смуги". Американка МакКартні Кесслер напередодні виграла прем'єрний титул WTA-250 і, напевно, підійде до турніру в хорошому настрої. Далі на горизонті виглядає переможець пари Паке/Дарт, і зовні друге коло здається м'якшим, ніж перше.

Марта Костюк Getty Images

Факт-відділ: Костюк 19-й раз стартує в основі ВШ та вп'яте — на US Open. Найкращий результат — третє коло (2020), проте саме у Нью-Йорку в Марти найменше переможних матчів, порівняно з іншими Шоломами — лише три.

Одна з головних зірок Туру Еліна Світоліна робить усе можливе, щоб не втрачати такого статусу. Вона витиснула чудовий результат у Лондоні (чвертьфінал), що дозволило їй потрапити до числа сіяних (27) та уникнути м'ясорубки у перших двох раундах. Світоліна — зразок стабільності та, на противагу Костюк, входить до турніру, як правило, потужним накатом. У США Еліна поступалася на старті лише двічі, причому один раз, бувши переможцем квала в далекому 2012 році, тоді це вважалося неймовірним успіхом. Це був її дебют на US Open.

У звітному турнірі їй випав приємний жереб — аргентинка Марія-Лурдес Карле, далі по сітці — Доден/Калініна, що підвищує її шанси на третє коло. Втім, розклади на папері можуть легко перекреслити травму (а вона у Світоліної блимає червоною лампочкою) та пошук наставника. І все ж таки клас і "менталка" Еліни дозволяють нам розраховувати на взяття мінімальної планки — 1/16 фіналу.

Факт-відділ: Світоліна 42-й раз стартує в основі ВШ (другий показник в історії країни після Цуренко) і десятий — на US Open (співавтор рекорду з Цуренко та Володько). Найкращий результат — півфінал (2019), що є орієнтиром для українців у Нью-Йорку. В її активі 96 перемог на ВШ.

Дуже цікава сітка у Даяни Ястремської (32-а ракетка турніру), яка комфортно почувається на харді. У її випадку можна навіть обережно глянути на найдальший обрій. Навіть попри відсутність позитивних емоцій на US Open останніми роками. Остання перемога в основі — у 2020-му році, а роком раніше вона пройшла два кола (до речі, у ранзі 32-ї сіяної). Цікаво, хто вирветься вперед в умовному батлі між Ястремською та Костюк. В обох по три перемоги у Нью-Йорку, по 19 стартів на ВШ, але в Даяни менше перемог (18 проти 23) загалом на ВШ.

Словом, саме на цьому турнірі наша ставка на Ястремську і підморгування другому тижню. Перша суперниця — Юлі Німаєр із Німеччини.

Даяна Ястремська Getty Images

Для Лесі Цуренко жереб нарешті змилувався і в ранзі несіяної їй попалася 22-річна американка Пейтон Стірнз. Після нещодавньої перемоги Лесі над Андреєску ми можемо розраховувати на друге коло. Далі — складніше (Касаткіна?), але теж не без варіантів. Знаючи рівень українки та її професійний підхід, це суперниці мають побоюватися несіяної Цуренко. Крім того, є додатковий привід повболівати за Цуренко, щоб вона залишилася в зоні прямого потрапляння на АО-2025.

Щодо фактів, то немає нічого приємнішого, ніж "статистити" Цуренко. Судіть самі: нинішній US Open стане 55-м стартом на ВШ з урахуванням кваліфікацій. Національний рекорд із річним запасом його утримати серед жінок (у найближчої переслідувачки Катерини Володько — 51) та другий результат після Сергія Стаховського (64), якщо не розділяти реєстр за гендерним принципом. Далі потужніше. На Цуренко чекає 45-й старт в основі ВШ, що є оновленням абсолютного рекорду країни (у спину дихає Еліна Світоліна — у неї 42 заходи). І, як ми вже згадували, Цуренко, Світоліна та Володько — в рекордний 10-й раз розпочнуть турнір з основної сітки. На рахунку Цуренко — 9 перемог на US і 38 на мейджорах. Найкращий результат — чвертьфінал (2018).

Шанси Ангелини Калініної зачепитися за щось серйозне поки що невисокі. На старті на неї чекає француженка Осеан Доден, а далі переможця пари, найімовірніше, підстереже Світоліну. Хочемо помилитись, але "заплив" Гелі, як називають Ангеліну українські вболівальники, обіцяє бути недовгим.

Факт-відділ: Калініна в 15 раз стартує в основі ВШ і вп'яте — на US Open. На її рахунку 9 перемог на ВШ і найчастіше вона перемагала якраз у Нью-Йорку — тричі.

Поворотним проглядається турнір для Катерини Байндл. Вона використовує останню опцію захищеного рейтингу на Шоломах і далі на неї, судячи з усього, чекає непроста боротьба за повернення в "шоломну" зону та найважча логістика зі збирання очок. У першому колі їй доведеться зустрітися з Елізабеттою Коччаретто. І фаворитом до цієї дуелі підходить італійка.

Катерина Байндль Getty Images

А ось факт-відділ Байндл викликає розчулення. Катя 40-й раз стартує на ВШ (шостий результат серед жінок) та 25-й – в основі (п'ятий результат серед жінок). З них — вісім (!) на US Open (четвертий показник країни) та 12 з урахуванням кваліфікації (більше лише у Катерини Володько — 13). На її рахунку 6 перемог на ВШ та дві – у Нью-Йорку.

Мінімальне завдання на цей турнір Юлія Стародубцева вже, здається, виконала. Навіть без посіву вона "закрила" трьох суперниць у кваліфікації, ставши автором унікального досягнення — Юлія успішно пройшла всі чотири квали на мейджорах у межах одного сезону. Далі, на жаль, їй випав "танк" в особі Вікторії Азаренко, але подібний матч стане бустом у плані досвіду (тільки другий поєдинок у кар'єрі з представником топ-20). Ну і, звісно, хочеться побажати українці уникнути квали на АО-2025, а потрапити туди напряму. Рівень тенісу підопічної Ван Гарпена відповідає топ-100 вже сьогодні.

Насамкінець звично зазначимо, що спроба аналізу турнірної сітки має швидше розважальний характер. У такому розрізі спробуємо підсумувати наше прев'ю: а) далі за всіх з українок пройде Ястремська; б) до другого кола проб'ються чотири українки; в) всього представники України здобудуть щонайменше вісім перемог.

Ігор Грачов для Чемпіона