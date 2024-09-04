На US Open-2024 сталося історичне досягнення для США

Американець Френсіс Тіафо (20) вийшов у півфінал одиночного розряду на US Open-2024 та встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба US Open.

Тіафо зіграє проти земляка Тейлора Фріца (12) у півфіналі турніру Grand Slam. Вперше з 2005 року двоє американців зійдуться один проти одного у півфіналі турніру. Тоді на цій стадії боролися Андре Аґассі та Роббі Джинепрі. Також, — уперше після Енді Роддіка у 2006 році, представник США зіграє у фіналі чоловічого одиночного розряду на US Open.

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Наразі останньою представницею України на турнірі залишилась Людмила Кіченок, яка у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду. Матч відбудеться сьогодні, 4 вересня, початок — о 22:00 за київським часом.