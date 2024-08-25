US Open 2024: чого очікувати від українських учасниць

З 26 серпня по 8 вересня 2024 року на знаменитих кортах нью-йоркського Національного тенісного центру у парковій зоні Флашинга відбудеться щорічне спортивне свято — Відкритий чемпіонат США з тенісу. Кожного разу організатори намагаються здивувати шанувальників цієї гри певними рекордами. Цьогоріч також без них не обійшлося. Так, призовий фонд турніру складає 75 млн доларів, що аж на 15% більше за минулорічний рекорд.

Для України також є приємне досягнення в жіночій одиночній сітці змагань. Тут нашу країну представлятимуть сім спортсменок. Вперше в історії три українки стали сіяними на US Open. Марта Костюк та Еліна Світоліна входять в перші 32 світового рейтингу і отримали відповідно 19 та 27 номера посіву. Даяна Ястремська, знаходячись на 33 позиції WTA, отримала 32 посів через те, що в змаганнях не візьме участь Маркета Вондроушова.

Без кваліфікаційного відбору в основну сітку потрапили також Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Три раунди кваліфікації подолала Юлія Стародубцева. Розглянемо шанси наших дівчат пробитися якомога далі по складній сітці американського хардового Грендслема 2024.

Марта Костюк

Марта Костюк Getty Images

22-річна українка вийде на хардові корти Нью-Йорка як перша ракетка країни, займаючи 19-й рядок в світовому рейтингу WTA. Готуючись до американського Грендслему Марта відвідала два турніри-тисячники: у Торонто та Цинциннаті. В обох змаганнях Костюк зупинилася на стадії третього кола, програвши американці Еммі Наварро (13) та першій ракетці світу Ізі Швентек.

Якщо Наварро українка змогла нав'язати боротьбу, то проти полячки виглядала доволі безпорадно. Натомість в Торонто Марта підтвердила статус першої ракетки України, обігравши в особистому протистоянні Еліну Світоліну. Що можемо сказати про гру нашої молодої зірки напередодні останнього в цьому сезоні турніру Великого Шолому?

На олімпійських змаганнях стало помітно, що киянка серйозніше підійшла до опанування емоцій під час гри. Поглядом вона ще шукає підтримки і порад Сандри Заневської, але вже набагато менше виявляє невдоволення в кризові моменти матчів. Спостерігати за такою зміною було справді приємно.

Здається, що і в якості гри Костюк трохи додала наприкінці літа. Зовсім трохи не вистачило нашій тенісистці в чвертьфіналі Олімпіади у поєдинку проти майбутньої фіналістки, 28-річної хорватки Донни Векіч (25). В Торонто і Цинциннаті Марта теж відіграла доволі якісно, але, на жаль, без сенсаційних здобутків.

Будемо сподіватися, що майже двотижнева перерва перед US Open піде нашій співвітчизниці на користь. Волею жереба сітка для Марти склалася доволі складна. Але чи може бути інакше на Грендслемі? Якщо перші два кола українка має проходити на класі, то в третьому найімовірніше суперницею Костюк стане та сама Емма Наварро, якій зовсім недавно Марта поступилася у двох сетах.

Є сподівання на те, що американка буде втомленою після Монтеррея, де зіграла декілька напружених трьохсетовиків. У будь-якому разі Емма в останні декілька тижнів грає не дуже стабільно, тому не відбираємо у Марти шанси на вихід до 1/8. А вже там її може очікувати повторення українського дербі проти Еліни Світоліної. Сподіватимемося саме на такий перебіг подій.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна Getty Images

На відміну від Костюк, Еліна Світоліна, що наразі посідає 27 рядок в табелі про ранги WTA, вирішила підходити до US Open через змагальний тиждень. Наша досвідчена тенісистка заявилася на турнір рівня WTA 500 в Монтерреї. Однак вже у чвертьфіналі програла юній чеській спортсменці Лінді Носковій (35), хоча перед матчем вважалася явною фавориткою. Сподіваємося, Світоліна свідомо не доклала максимум зусиль для перемоги, щоб забезпечити собі декілька днів відпочинку перед американським чемпіонатом.

Матчі Еліни дивитися приємно. Українка грає в розумний, доволі комбінаційний теніс. Але в останні місяці Світоліній не вдається перегравати топових супротивниць, які мало помиляються. Показовим став матч проти 26-літньої Аріни Сабаленко (2) в 1/8 фіналу в Цинциннаті. Білоруска просто подавила нашу тенісистку потужною і безпомилковою грою. В 10 сеті першої партії, здавалося, відбувся перелом. Еліна забрала подачу Аріни під нуль. Щоправда всі очки в тому геймі Сабалєнко віддала завдяки власним помилкам. Однак надалі друга ракетка світу опанувала себе і впевнено довела матч до перемоги. Проти її агресивної силової гри одеситка не знайшла варіантів протидії.

Головне питання полягає в тому, чи зможе українка провести вдало хоча б одну гру проти топової супротивниці. Дуже хотілося б побачити від Еліни сенсаційні перемоги й просування якомога далі в турнірній сітці. Вже в третьому колі з високою долею ймовірності нашу тенісистку очікуватиме чинна володарка трофею — 20-річна американка Коко Гофф (3). Результати останньої в Торонто і Цинцинатті показали, що юна спортсменка сьогодні знаходиться далеко не в найкращій формі, але на US Open її налаштування буде максимальним.

Отже, очікуємо сенсацію від Еліни Світоліної в третьому колі і реванш проти Марти Костюк в четвертому. Вболівальники вправі не обмежувати свої мрії.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська Getty Images

Після вдалого початку року на Australian Open 2024 Даяна Ястремська проводить доволі посередній сезон. Так, в останніх десяти матчах, наша 24-річна 33 ракетка світу отримала лише чотири перемоги. Особливе занепокоєння викликає дострокова поразка в Торонто від 28-літньої американки Тейлор Таунсенд (46). В тому матчі українка знялася в другому сеті через проблеми з плечем.

В Цинциннаті Даяна вийшла на корт, але в першому ж колі поступилася досвідченій Кароліні Муховій (52) з Чехії. Після цьогорічного австралійського успіху перед кожним турніром на швидких покриттях ми очікуємо від Ястремської певних здобутків. Стиль гри українки приваблює розумною агресивністю і частими ризикованими рішеннями. Але вражає й кількість подвійних та невимушених помилок. Певна марнотратність в манері гри призводить до того, що Ястремська надає суперницям багато шансів на власній подачі.

Вже в третьому колі українка може вийти на олімпійську чемпіонку — 21-річну китаянку Цінь Вень Джен (7). Однак до цього етапу ще треба пробитися. По статусу всі суперниці Даяні по силам, але невідомо, наскільки третя ракетка України буде готова до нью-йоркського Великого Шолому в фізичному і функціональному плані.

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна Getty Images

На Ангеліну Калініну більше надій було на грунтових кортах. В Руані і Стразбурзі українка дійсно дісталася до півфіналів. Однак підсумком виступів на грунті в 2024 стала поразка в першому колі Ролан Гарросу. Тоді матч проти колумбійки Каміли Осоріо Серано (88) українка не дограла через проблеми зі здоров'ям. Через хворобу не виступила Ангеліна і на Олімпіаді.

Хардову підготовку до Відкритого чемпіонату США Калініна почала з двох доволі безвольних поразок. В Цинциннаті програла данській ветеранці Каролін Возняцкі (70) 2:6, 4:6, а в Монтерреї поступилася 20-літній росіянці Еріці Андреєвій 1:6, 4:6. І, на жаль, такі результати адекватно відображають поточний рівень гри Ангеліни.

Не зрозуміло, що більше пригнічує українку і не дає розкрити власний потенціал. Чи то проблеми зі здоров'ям дошкуляють і сильно впливають на психологічний стан. Чи то ментально-психічні перешкоди не дозволяють вивільняти вольову енергію, наснагу до перемог. Аж занадто мляво і безвольно виглядає наша тенісистка на кортах в останні місяці.

В першому матчі проти 27-річної француженки Осеан Доден букмекери вважають українку очевидним фаворитом. Сподіватимемося, що Ангеліна виправдає подібні аванси. Важливо лише зіграти на власному рівні, нехай навіть швидкі хардові корти і не стихія Калініної. В другому ж колі буде цікаво спостерігати за українським дербі Калініна — Світоліна. Важливо лише, щоб наші дівчата не шокували нас неприємними несподіванками в стартових поєдинках.

Леся Цуренко

Леся Цуренко Getty Images

84 рейтинговий рядок WTA поки дозволяє нашій досвідченій спортсменці розпочинати в основній сітці великих турнірів. Однак перемог в цьому році у Лесі дуже мало. Не покладаємо особливих сподівань і на виступ українки на американському Грендслемі.

Останні п'ять матчів Цуренко завершила, але перемогу здобула лише в одному. При цьому в усіх поєдинках поступається без особливих шансів на боротьбу. Навіть у переможному матчі проти 24-річної канадки Б'янки Андреєску Леся примудрилася програти першу партію з "баранкою".

В першому колі українці попалася доволі сильна супротивниця. 22-річна американка Пейтон Стернс довела свою майстерність і гарну форму, дійшовши до чвертьфіналу в Торонто. Не дарма букмекери віддають Цуренко надзвичайно мало шансів на перемогу. Що ж, нам залишається лише сподіватися на сенсацію.

Катерина Байндль

Катерина Байндль Getty Images

30-річна Катерина Байндль (308) знову скористалася привілеєм замороженого рейтингу, як і на Вімблдоні. Однак українка давно не одержувала перемог на такому рівні, тому її заявки виглядають лише як спроби скористатися примарними шансами на покращення рейтингу. Та й високі призові — потужний стимул хоча б вийти на корти Нью-Йорка.

В першому колі жереб звів Катерину з 23-річною італійкою Елізабеттою Коччаретто (64). Остання зірок з неба не зриває, особливо на хардових покриттях. Але котирування букмекерських аналітиків свідчать, що навіть така суперниця навряд чи по силам Байндль у її теперішній формі.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева Getty Images

2024 для 24-річної Юлії Стародубцевої (146) став роком справжнього прориву. Українка вперше пробилася до основної сітки турніру Великого Шолому. Ба навіть не так! До основної сітки всіх чотирьох Грендслемів сезону! На Вімблдоні навіть вийшла в друге коло основних змагань.

На жаль, в стартовому матчі US Open жереб підкинув Юлії важку суперницю — 35-літню білоруску Вікторію Азаренко (20). Так, остання далека від своїх зіркових кондицій, але, як показують її останні виступи, майстерності вистачає на легкі розправи з низькорейтинговими опонентами. Прогнозувати вихід Стародубцевої у друге коло — справжня авантюра, про що свідчать і коефіцієнти букмекерських контор.

Ціна питання

75-мільйонний призовий фонд чемпіонату дозволяє непогано заробити учасникам. Навіть програш у першому колі принесе "невдасі" 100 000 доларів. Призові ж за високі досягнення цьогоріч складають:

переможниця — 3 600 000 $;

фіналістка — 1 800 000 $;

півфіналістки — по 1 000 000 $;

чвертьфіналістки — по 530 000 $;

учасниці 1/8 — по 325 000 $.

Є за що поборотися в кожному окремому матчі, навіть не розраховуючи на титул. Окрім того, учасниці основної одиночної сітки Відкритого чемпіонату США мають шанс заробити і суттєве поповнення рейтингових очок WTA.

Стадія Рейтингові очки Чемпіонка 2000 Фіналістка 1300 Півфіналістки 780 Чвертьфіналістки 430 Програш в 1/8 240 Програш в 1/16 130

Прогнози букмекерів на жіночу одиночну сітку US Open 2024

Налаштовуючись на перегляд захоплюючих поєдинків Відкритого чемпіонату США з тенісу, цікаво вивчити прогнози букмекерських експертів. Найбільші шанси на підсумкову перемогу віддаються триумфаторсі Цинцинатті Аріні Сабаленко. Коефіцієнт на її чемпіонство складає 4.00. На перемогу в турнірі першої ракетки світу Іги Швентек котирування трохи вище — 4.10. Ще двома найімовірнішими претендентками назвиають Олену Рибакіну — 8.25 та Коко Гофф — 8.50.

Щодо наших дівчат, то найбільше шансів букмекери віддають досвідченій і перевіреній у великих змаганнях Еліні Світоліній — коефіцієнт на чемпіонство — 35.00. Далі українки розташовані наступним чином:

Марта Костюк — 85.00;

Даяна Ястремська — 100.00;

Ангеліна Калініна — 150.00;

Леся Цуренко — 250.00.

Зрозуміло, що ми не сподіваємося на українську чемпіонку US Open 2024. Аж занадто висока конкуренція буде на цьогорічному нью-йоркському Грендслемі. Однак для нас вже буде винагородою, якщо хтось з представниць України буде представленою в другому змагальному тижні. То ж очікуємо від наших тенісисток приємних несподіванок, не зважаючи на букмекерські прогнози.

Андрій Зуєв для Чемпіона

Відповідальний редактор — Денис Шаховець