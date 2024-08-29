Костюк пройшла Байндль на старті парного розряду US Open-2024
Українка Катерина Байндль разом з американкою Кеті Волинець поступилась україно-румунському дуету Марта Костюк/ Єлена Габріела Русе у першому колі парного розряду US Open-2024.
Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 7:6(5). Костюк та Русе 4 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 8 брейк-пойнтів.
Водночас Байндль та Волинець жодного разу не подали навиліт, припустилися 1 подвійної помилки та використали 2 з 7 брейк-пойнтів.
У наступному колі Костюк та Русе зіграють проти переможниць поєдинку Лучія Бронцетті/Людмила Самсонова — Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд, жінки
Призовий фонд — $75,000,000
Перше коло, 29 серпня
Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія) — Катерина Байндль (Україна)/Кеті Волинець (США) 6:1, 7:6(5)