Костюк пройшла Байндль на старті парного розряду US Open-2024

Українка Катерина Байндль разом з американкою Кеті Волинець поступилась україно-румунському дуету Марта Костюк/ Єлена Габріела Русе у першому колі парного розряду US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 7:6(5). Костюк та Русе 4 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 8 брейк-пойнтів.

Водночас Байндль та Волинець жодного разу не подали навиліт, припустилися 1 подвійної помилки та використали 2 з 7 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк та Русе зіграють проти переможниць поєдинку Лучія Бронцетті/Людмила Самсонова — Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд, жінки

Призовий фонд — $75,000,000

Перше коло, 29 серпня

Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія) — Катерина Байндль (Україна)/Кеті Волинець (США) 6:1, 7:6(5)