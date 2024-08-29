Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк пройшла Байндль на старті парного розряду US Open-2024

Олександр Булава — 29 серпня, 21:41
Костюк пройшла Байндль на старті парного розряду US Open-2024
Марта Костюк
Getty Images

Українка Катерина Байндль разом з американкою Кеті Волинець поступилась україно-румунському дуету Марта Костюк/ Єлена Габріела Русе у першому колі парного розряду US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 7:6(5). Костюк та Русе 4 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 8 брейк-пойнтів.

Водночас Байндль та Волинець жодного разу не подали навиліт, припустилися 1 подвійної помилки та використали 2 з 7 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк та Русе зіграють проти переможниць поєдинку Лучія Бронцетті/Людмила Самсонова Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд, жінки
Призовий фонд — $75,000,000
Перше коло, 29 серпня

Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія) — Катерина Байндль (Україна)/Кеті Волинець (США) 6:1, 7:6(5)

Напередодні Марта Костюк впевнено пройшла у третє коло турніру, та повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США.
великий теніс Марта Костюк Катерина Байндль US Open-2024

Марта Костюк

Не ходимо на вечерю, не фоткаємося: Костюк розповіла про непрості взаємини з екснапарницею
Костюк: Організаторів US Open не цікавить, що ми переживаємо
Байндль зіграє проти Костюк, Калініна спробує сили у парному розряді на US Open-2024
Костюк здолала Дарт і пройшла до третього кола US Open-2024
Світоліна зустрінеться з Калініною, Костюк зіграє проти Дарт у другому колі US Open

Останні новини