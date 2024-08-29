Костюк здолала Дарт і пройшла до третього кола US Open-2024

Українська тенісистка Марта Костюк (19) впевнено здолала Гаррієт Дарт (78) із Великої Британії у другому колі US Open-2024.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (12:10), 6:1. Українка зробила 5 подач навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 4 із 10 брейк-пойнтів.

Суперниця жодного разу не подала ейс, 10 разів допустила подвійну помилку та реалізувала 3 із 6 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

2 коло, 28 серпня

Марта Костюк (Україна) — Гаррієт Дарт (Велика Британія) 7:6 (12:10), 6:1

Марта повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США. Костюк у 2020 році зуміла дійти до третього кола. У наступному раунді Марта гратиме проти Емми Наварро (12) або Аранчі Рус (93).

Нагадаємо, раніше звій шлях в одиночному розряді завершили Катерина Байндль, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.