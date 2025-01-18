Вона була безперечно кращою за мене: Паоліні прокоментувала поразку від Світоліної на Australian Open

Четверта ракетка світу італійка Жасмін Паоліні прокоментувала поразку від Еліни Світоліної (27 WTA) в третьому колі Australian Open, зазначивши, що якщо українська тенісистка продовжить виступати на такому рівні, то зможе далеко просунутися.

Її слова наводить BTU.

"Я тренувалася з нею цього тижня, і, звичайно, вона показувала чудовий теніс. Але я намагалася нагадувати собі, що матч – це зовсім інше, чи не так? Перший сет пройшов добре, я намагалася підтримувати високий рівень інтенсивності, як у русі ніг, так і в ударах.

Можливо, у першому сеті вона грала трохи менш агресивно, ніж у наступних двох, і я могла б бути більш рішучою, особливо на початку другого сету. Якби я уникла брейка і змогла залишитися в грі, утримуючи ініціативу, все могло б піти по-іншому. Звичайно, це не гарантія, але шанси були.

Вона утримувала вищий рівень гри, ніж я, особливо в міру того, як матч тривав. Її гра ставала все кращою, а моя, на мій погляд, поступово йшла на спад", – сказала італійка.

Паоліні також зазначила, які епізоди вплинули на результат матчу.

"На початку другого сету, за рахунку 1:2, був гейм, який міг закінчитися на мою користь. Але в підсумку я припустилася 2-3 помилок, і рахунок став 1:3. На цьому рівні такі деталі мають величезне значення. Я думаю, що сьогодні матч був високого рівня.

Вона, на мій погляд, зараз грає дуже добре. Якщо вона продовжить у тому ж дусі, то зможе далеко просунутися. Вона вже провела чудовий тиждень, і, думаю, її гра дійсно вражає. Вона довгий час трималася на високому рівні, знає, як вигравати важливі матчі. Сьогодні вона була безперечно кращою за мене", – зазначила Паоліні.

Зазначимо, що ця перемога стала 101 для Еліни на турнірах Grand Slam. Нагадаємо, у другому колі українка здолала представницю США Доулхад.