Зі Світоліною та без Костюк: визначилися всі учасниці Підсумкового турніру WTA Finals

Після поразки Марти Костюк у другому колі турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо визначилися усі вісім учасниць Підсумкового турніру, який з 8 по 15 листопада відбудеться в Індіан-Веллсі.

У WTA Finals візьмуть участь Єлена Рибакіна (Казахстан), Аріна Сабалєнка (-), Мірра Андрєєва (-), Джессіка Пегула (США), Коко Гофф (США), Еліна Світоліна (Україна), Кароліна Мухова (Чехія) і Лінда Носкова (Чехія).

Остання як переможниця Вімблдона уже гарантувала собі поїздку на Підсумковий турнір, навіть якщо завершить сезон поза топ-8 у Чемпіонській гонці через спеціальне правило відбору на WTA Finals.

Чемпіонська гонка WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7502; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6560; (3). Мірра Андрєєва (-) – 6306; (4). Джессіка Пегула (США) – 5835; (5). Коко Гофф (США) – 5774; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5229; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4735; (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4354; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4189; (10). Марта Костюк (Україна) – 3920.

За останню восьму путівку до Індіан-Веллса до останнього боролася Марта Костюк, однак випередити Мухову за тиждень, який залишився до старту Підсумкового турніру, вже не зможе.

Киянка має шанс обігнати Носкову за умови вдалого виступу на змаганні WTA 500 у Токіо наступного тижня, однак це нічого не змінить, оскільки Носковій, як зазначалося вище, не обов'язково фінішувати у топ-8 Чемпіонської гонки.

Марта може поїхати до Індіан-Веллса у статусі першої запасної, адже Швьонтек через травму стегна вже завершила сезон-2026.

Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на WTA Finals.