Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська обіграла Шериф і вийшла до другого кола Australian Open

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 07:10
Ястремська обіграла Шериф і вийшла до другого кола Australian Open
Даяна Ястремська
Getty images

Сьогодні зранку, 14 січня, відбувся матч першого кола Australian Open, в якому Даяна Ястремська (33) зіграла проти Маяр Шериф (65).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився перемогою українки. Даяна виконала п'ять подач навиліт та припустилась двох подвійних помилок.

Окрім того, українці вдалось використати три брейк-пойнти та виграти три гейми на прийомі.

Цікаво, що перший сет тривав менш ніж пів години та завершився розгромом єгипетської тенісистки 6:1.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн

Маяр Шериф (Єгипет) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (1:6, 4:6)

Зазначимо, що в іншому матчі ігрового дня Ангеліна Калініна гратиме з Онс Жабер.

Раніше Юлія Стародубцева невдало стартувала на Australian Open, поступившись Лейлі Фернандес.

Даяна Ястремська Маяр Шериф

Даяна Ястремська

Ястремська, Калініна та сестри Кіченок стартують на Australian Open-2025
Світоліна за крок від сотої перемоги на Grand Slam: Australian Open-2025 у цифрах
Australian Open 2025: де дивитися матчі українських тенісисток
Australian Open 2025: без надії сподіваємось...
Ястремська зазнала поразки в третьому колі турніру в Гобарті

Останні новини