Ястремська обіграла Шериф і вийшла до другого кола Australian Open
Сьогодні зранку, 14 січня, відбувся матч першого кола Australian Open, в якому Даяна Ястремська (33) зіграла проти Маяр Шериф (65).
Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився перемогою українки. Даяна виконала п'ять подач навиліт та припустилась двох подвійних помилок.
Окрім того, українці вдалось використати три брейк-пойнти та виграти три гейми на прийомі.
Цікаво, що перший сет тривав менш ніж пів години та завершився розгромом єгипетської тенісистки 6:1.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Маяр Шериф (Єгипет) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (1:6, 4:6)
Зазначимо, що в іншому матчі ігрового дня Ангеліна Калініна гратиме з Онс Жабер.
Раніше Юлія Стародубцева невдало стартувала на Australian Open, поступившись Лейлі Фернандес.