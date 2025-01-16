Сьома ракетка світу. Визначена наступна суперниця Ястремської на Australian Open
Сьома ракетка світу Єлєна Рибакіна стане суперницею українки Даяни Ястремської в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
В матчі другого раунду представниця Казахстану легко переграла володарку wild card Іву Йович (191) із США. Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:0, 6:3.
Рибакіна 4 рази подала навиліт і припустилась 5 подвійних помилок, у суперниці не було ейсів, лише 2 подвійних. Єлена реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів, суперниця – 1 з 4.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
16 січня
Єлєна Рибакіна (Казахстан, 6) – Іва Йович (США, WC) 6:0, 6:3
Рибакіна і Ястремська вперше зіграють між собою. Єлєна у 2023-му грала у фіналі Australian Open, Даяна минулого року дійшла до півфіналу. Їхній матч відбудеться 18 січня.