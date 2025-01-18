Розгромна перемога вивела Людмилу Кіченок у третє коло парного розряду Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з Хао-Чінь Чань здобула впевнену перемогу над тандемом Дарт-Паррі та вийшла у третє коло Australian Open.

Матч тривав 59 хвилин та завершився з рахунком 2:0 (6:0, 6:3)

У першому сеті українка та тайванка виконали одну подачу навиліт, реалізували три з п'яти брейк-пойнтів та припустились всього двох невимушених помилок.

Другий сет пройшов у більш рівній боротьбі, але за переваги Кіченок та Чань. Пара реалізувала чотири брейк-пойнти та виграла два гейми на подачі, чого вистачило для перемоги.

У наступному раунді суперницями Кіченок та Чань стануть Младеновіч та Чжан.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, парний розряд, жінки

Призовий фонд: $59,8 млн

Гаррієт Дарт (Велика Британія)/Діан Паррі (Франція) – Людмила Кіченок (Україна)/ Хао-Чінь Чань (Тайвань) 0:2 (0:6, 3:6)

Нагадаємо, в другому колі тенісистки здолали пару з Австралії. Ця перемога стала ювілейною для Кіченок в парному розряді.

Окрім того, сьогодні свій матч в межах 1/16 фіналу виграла Марта Костюк.