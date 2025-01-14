Слідом за сестрою: Надія Кіченок пробилась у друге коло Australian Open

У вівторок, 14 січня, відбувся черговий матч Australian Open за участю української тенісистки, в якому Надія Кіченок в парі з Лейлою Фернандес грали проти тандему Гібсон-Джойнт.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився перемогою україно-канадської пари з рахунком 2:0 (6:3, 6:3).

Кіченок та Фернандес виконали всього одну подачу навиліт, але реалізували п'ять з шести брейк-пойнтів та припустились менше невимушених помилок – 11 проти 14.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Гібсон (Австралія)/Джойнт (Австралія) – Надія Кіченок (Україна)/Фернандес (Канада) 0:2 (3:6, 3:6)

Зазначимо, що сестра Надії, Людмила, також виграла свій стартовий поєдинок на турнірі.

Окрім того, Даяна Ястремська вийшла у друге коло одиночного розряду Australian Open.