Слідом за сестрою: Надія Кіченок пробилась у друге коло Australian Open
У вівторок, 14 січня, відбувся черговий матч Australian Open за участю української тенісистки, в якому Надія Кіченок в парі з Лейлою Фернандес грали проти тандему Гібсон-Джойнт.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився перемогою україно-канадської пари з рахунком 2:0 (6:3, 6:3).
Кіченок та Фернандес виконали всього одну подачу навиліт, але реалізували п'ять з шести брейк-пойнтів та припустились менше невимушених помилок – 11 проти 14.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, парний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Гібсон (Австралія)/Джойнт (Австралія) – Надія Кіченок (Україна)/Фернандес (Канада) 0:2 (3:6, 3:6)
Зазначимо, що сестра Надії, Людмила, також виграла свій стартовий поєдинок на турнірі.
Окрім того, Даяна Ястремська вийшла у друге коло одиночного розряду Australian Open.