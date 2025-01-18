Костюк в парному розряді пробилась у третє коло Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк в парі з Єленою Габріелою Русе пробилась у третє коло Australian Open-2025, здолавши тандем Мертенс-Перес.

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин та завершився з рахунком 2:0 (6:4, 6:4) на користь україно-румунської пари.

В першому сеті Костюк та Русе виконали одну подачу навиліт, припустились три подвійні помилки та реалізували два брейк-пойнти. Суперниці допустили на дві помилки більше, які стали вирішальними.

Другий сет пройшов у рівній боротьбі з невеликою перевагою Костюк та Русе, які виконали дві подачі навиліт та реалізували два з двох брейк-пойнти.

Окрім того, українка з румункою виграли чотири з п'яти геймів на подачі та два на прийомі.

У наступному колі Костюк та Русе зустрінуться з парою Гуо-Панова.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Еллен Перес (Австралія)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Марта Костюк (Україна)/ Єлена Русе (Румунія) 0:2 (4:6, 4:6)

Нагадаємо, у другому колі українська та румунська тенісистки здолали австралійську пару Аява-Інгліс.

Нагадаємо, сьогодні свої виступи в одиночному розряді завершила Даяна Ястремська, поступившись представниці Казахстану.