Калініна поступилась на старті турніру в Пекіні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) поступилась Ребеці Шрамковій (61) зі Словаччини у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком – 6:4, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Це була друга зустріч тенісисток, наразі рахунок 1:1.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Перше коло, 25 вересня

Ребекка Шрамкова (Словаччина) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0

Напередодні ще одна українка Юлія Стародубцева пробилась у друге коло. На старті турніру вона обіграла німкеню Лауру Зігемунд. Водночас Леся Цуренко покинула турнір після поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової.

Також на турнірі зіграють Марта Костюк та Даяна Ястремська. Вони стартуватимуть з другого кола.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.