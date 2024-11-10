Гофф побила рекорд WTA за призовими, вигравши Підсумковий турнір

Американська тенісистка Коко Гофф завершила сезон яскравою перемогою на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, вигравши 4,8 мільйона доларів призових – найбільшу суму, яку коли-небудь отримувала тенісистка в одиночному турнірі WTA.

У фінальному матчі 20-річна спортсменка обіграла китайську тенісистку Чжен Ціньвень з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(2), ставши наймолодшою переможницею цього престижного змагання з 2004 року.

Також потрібно відзначити, що Гофф стала наймолодшою спортсменкою, яка здолала першу і другу ракетки світу на одному турнірі з часів Кім Клейстерс у 2002 році.

На шляху до фіналу Коко перемогла світову №1 Аріну Сабаленку в захопливому півфіналі з рахунком 7:6(4), 6:3, а також №2 Ігу Швьонтек на груповому етапі – 6:3, 6:4.

Розподіл призових для учасниць WTA Finals