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Гофф обіграла Швьонтек та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 19:23
Гофф обіграла Швьонтек та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA
WTA

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек (2) Польщі поступилась американці Коко Гофф (3) у другому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 49 хвилин та завершилась з рахунком 6:3, 6:4. Гофф двічі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Перемога дозволила американці достроково виграти Помаранчеву групу. Швьонтек, щоб стати другою потрібно перемагати Джессіку Пегулу у 3 турі та очікувати на поразку Барбори Крейчикової у матчі з Гофф.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Помаранчева група
2 тур, 5 листопада

Коко Гофф (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:4

Напередодні Крейчикова впевнено перемогла Пегулу у 2 турі.

Підсумковий турнір WTA Іга Швьонтек Коко Гофф

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