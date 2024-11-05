Гофф обіграла Швьонтек та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек (2) Польщі поступилась американці Коко Гофф (3) у другому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 49 хвилин та завершилась з рахунком 6:3, 6:4. Гофф двічі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Перемога дозволила американці достроково виграти Помаранчеву групу. Швьонтек, щоб стати другою потрібно перемагати Джессіку Пегулу у 3 турі та очікувати на поразку Барбори Крейчикової у матчі з Гофф.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Помаранчева група

2 тур, 5 листопада

Коко Гофф (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:3, 6:4

Напередодні Крейчикова впевнено перемогла Пегулу у 2 турі.