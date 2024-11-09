Коко Гофф у божевільному фіналі перемогла Чжен Ціньвень та стала чемпіонкою підсумкового турніру WTA

Американська тенісистка Коко Гофф (3) стала чемпіонкою Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді, що проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У матчі за титул, який тривав 3 години 7 хвилин, вона у трьох сетах перемогла представницю Китаю Чжен Ціньвень (7) рахунком 3:6, 6:4, 7:6.

Гофф п'ять разів подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала 5 брейкпойнтів із 14 зароблених. На рахунку Ціньвень чотири ейси, одна подвійна помилка та 5 реалізованих із 12 зароблених брейкпойнтів.

Коко стала сьомою представницею США, якій вдалося виграти титул WTA Finals після Вінус та Серени Вільямс, Ліндсі Девенпорт, Трейсі Остін, Кріс Еверт і Мартіни Навратілової.

Підсумковий турнір WTA-2024 проходив з 2 по 9 листопада. Попередньою чемпіонкою змагань є польська тенісистка Іга Швьонтек.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фінал, 9 листопада

Чжен Ціньвень (Китай) – Коко Гофф (США) 6:3, 4:6, 6:7

Зазначимо, що вихід до фіналу забезпечив Чжен фініш у першій п'ятірці світового рейтингу за результатами сезону. Водночас Гофф, попри перемогу, залишиться третьою ракеткою світу.

Нагадаємо, у парному розряді титул виграли канадська тенісистка Габріела Дабровскі та новозеландка Ерін Раутліфф.