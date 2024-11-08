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Гофф переграла першу ракетку світу на шляху до фіналу Підсумкового турніру WTA

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 21:06
Гофф переграла першу ракетку світу на шляху до фіналу Підсумкового турніру WTA
Коко Гофф
Getty Images

Американська тенісистка Коко Гофф (3) вийшла до фіналу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

В матчі 1/2 фіналу представниця США здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився із рахунком 7:6(4), 6:3. Коко тричі подала навиліт і двічі припустилась подвійних помилок, у Крейчикової було 0 ейсів і 3 подвійних. Американка реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів, суперниця – 4 з 13.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
1/2 фіналу, 8 листопада

Коко Гофф (США) – Аріна Сабалєнка 7:6(4), 6:3

Це була дев'ята зустріч тенісисток і п'ята перемога американки. Раніше на цьому турнірі вона вже здолала другу ракетку світу Ігу Швьонтек.

У фіналі Коко зіграє з китаянкою Чжен Ціньвень (7), яка раніше обіграла чемпіонку Вімблдону Барбору Крейчикову (13). За будь-якого результату фінального матчу Гофф залишиться третьою ракеткою світу.

Підсумковий турнір WTA Аріна Сабаленко Коко Гофф

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