Гофф переграла першу ракетку світу на шляху до фіналу Підсумкового турніру WTA

Американська тенісистка Коко Гофф (3) вийшла до фіналу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

В матчі 1/2 фіналу представниця США здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився із рахунком 7:6(4), 6:3. Коко тричі подала навиліт і двічі припустилась подвійних помилок, у Крейчикової було 0 ейсів і 3 подвійних. Американка реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів, суперниця – 4 з 13.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

1/2 фіналу, 8 листопада

Коко Гофф (США) – Аріна Сабалєнка 7:6(4), 6:3

Це була дев'ята зустріч тенісисток і п'ята перемога американки. Раніше на цьому турнірі вона вже здолала другу ракетку світу Ігу Швьонтек.

У фіналі Коко зіграє з китаянкою Чжен Ціньвень (7), яка раніше обіграла чемпіонку Вімблдону Барбору Крейчикову (13). За будь-якого результату фінального матчу Гофф залишиться третьою ракеткою світу.