Гофф прокоментувала перемогу над Сабалєнкою на Підсумковому турнірі WTA
Коко Гофф
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Американська тенісистка Коко Гофф (3) розповіла, що здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку на шляху до фіналу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді завдяки покращенню своєї подачі.
Слова американки наводить офіційний сайт WTA:
"Я знала, що багато працювала над своєю подачею після Уханя. Я віддала подвійними 21 очко в тій грі. Я знала, що якщо зможу скоротити цей показник наполовину, то отримаю більше шансів, і, очевидно, мені це вдалося.
Вона – чудовий гравець, але я відчувала, що якщо зможу добре грати і добре подавати, то у мене будуть хороші шанси. І як тільки я вийшла на корт і зрозуміла, що відчуваю свою подачу, у мене з'явилася віра в те, що я можу перемогти".
Відзначимо, що тенісистки місяць тому грали на турнірі WTA 1000 в Ухані, там перемогла Сабалєнка. В Ер-Ріяді Коко припустилась лише 2 подвійних помилок.
У фіналі Підсумкового турніру WTA Гофф зіграє проти олімпійської чемпіонки Парижа-2024 Чжен Ціньвень із Китаю (7).