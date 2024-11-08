Відома перша фіналістка Підсумкового турніру WTA

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (7) вийшла до фіналу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

В матчі 1/2 фіналу китаянка здолала чемпіонку Вімблдону Барбору Крейчикову (13).

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився із рахунком 6:3, 7:5. Чжен 9 разів подала навиліт і припустилась 4 подвійних помилок, у Крейчикової був 1 ейс і 4 подвійних. Китаянка реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 4.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

1/2 фіналу, 8 листопада

Чжен Ціньвень (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехія) 6:3, 7:5

У фіналі Чжен зіграє з переможницею матчу Коко Гофф – Аріна Сабалєнка. Китаянка грала в одній групі з першою ракеткою світу, програвши їй стартову зустріч. Після того вона здолала Єлєну Рибакіну (5) і Жасмін Паоліні (4).

Вихід до фіналу забезпечив Чжен фініш у першій п'ятірці світового рейтингу за результатами сезону, вигравши титул вона може закінчити рік у статусі третьої ракетки світу.

Чжен Ціньвень – наймолодша дебютантка WTA Finals, яка дійшла до фіналу, з 2011 року, коли Петра Квітова виграла титул.

Цікаво, що минулого року Ціньвень грала на малому Підсумковому турнірі. На WTA Elite Trophy 2023 вона програла у фіналі Беатріс Хаддад Майї з Бразилії.