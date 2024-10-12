Сабалєнка зупинила переможну серію Гофф на шляху до фіналу в Ухані

Відбувся перший матч 1/2 фіналу хардового турніру WTA 1000 в Ухані (Китай), в якому четверта ракетка світу Коко Гофф програла "нейтральній" тенісистці Аріні Сабалєнці (2).

Матч тривав 2 години 30 хвилин. Американка 4 рази подала навиліт (2 ейси у суперниці), припустилась 21 подвійної помилки (2 у Сабалєнки) та реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів (6 з 11 в Аріни).

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

1/2 фіналу, 12 жовтня

Аріна Сабалєнка – Коко Гофф (США) 1:6, 6:4, 6:4

Аріна не дала Коко виграти 10 матч поспіль. До цього Гофф стала чемпіонкою на змаганнях в Пекіні.

В фіналі Сабалєнка зіграє проти переможниці другої півфінальної зустрічі між китаянками Чжен Ціньвень (7) і Ван Сіньюй (51).

Сабалєнка поки що не програвала матчів на кортах Уханя. Вона брала тут титули в 2018-му і в 2019-му.