Алькарас переміг Медведєва та пройшов у фінал турніру у Пекіні

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) переміг "нейтрального" спортсмена з Росії Данііла Медвєдєва у півфіналі хардового турніру АТР 500 у Пекіні, Китай.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Обидва тенісисти тричі подали навиліт, Медвєдєв допустився двох подвійних помилок (одна в Алькараса), а також використав 2 з 2 брейкпойнтів (5 з 11 в іспанця).

ATP 500 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Півфінал, 1 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Данііл Медвєдєв (–) 7:5, 6:3

Зазначимо, що це була восьма зустріч суперників, Алькарас шостий раз здобув перемогу над нейтралом. Також це перший фінал для іспанця з моменту поразки Новаку Джоковичу у вирішальному матчі Олімпійських ігор 2024.

До цього він поступився Гаелю Монфісу у другому колі хардового Мастерсу в Цинциннаті (США), та зазнав поразки від нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа у другому колі US Open-2024.