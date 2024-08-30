Алькарас прокоментував сенсаційний поразку у другому колі US Open-2024

Іспанець Карлос Алькарас (3) прокоментував поразку від нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа (1:6, 5:7, 4:6) у другому колі US Open-2024.

Його слова цитує сайт Відкритого чемпіонату США.

"Зараз я думаю, що я не змінююся. Ось у чому проблема. Чи відчував я коли-небудь, що не знаю, що робити під час матчу? Так, таке траплялося кілька разів. Після кожного матчу, в якому в мене виникала така проблема, я завжди говорив одне й те саме: "Я маю подумати про це".

Якщо я не змінюся, мені буде дуже важко, якщо я хочу стати кращим. Я не можу багато сказати про це. Під час матчу в моїй свідомості йшла боротьба із самим собою. У тенісі ви граєте проти того, хто хоче того ж, що й ви. Перемогти. Ви маєте бути максимально спокійним, щоб у голові були правильні думки", – розповів Алькарас.