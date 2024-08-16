Монфіс несподівано здолав Алькараса на турнірі в Цинциннаті

Французький тенісист та чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс здобув перемогу над першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом в другому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Поєдинок тривав 2 години 31 хвилину та завершився з рахунком 4:6, 7:6(5), 6:4. Монфіс виконав 15 подач навиліт, допустився 12 подвійних помилок та реалізував 1 з 8 брейкпойнтів.

У третьому колі Гаель зустрінеться з данцем Хольгер Руне (16). Поєдинок запланований на завтра, 17 серпня.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Друге коло, 16 серпня

Гаель Монфіс — Карлос Алькарас 4:6, 7:6(5), 6:4

Зазначимо, що дружина француза Еліна Світоліна продовжує боротьбу на турнірі. Українка грає проти білоруської тенісисти Аріни Сабаленко (3).

Раніше Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек у третьому колі турніру, Даяна Ястремська програла чешці Кароліні Муховій на старті змагань, а Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі.