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Джокович здобув своє перше золото після перемоги над Алькарасом у фіналі тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 18:03
Джокович здобув своє перше золото після перемоги над Алькарасом у фіналі тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Сербський тенісист Новак Джокович (2) здолав іспанця Карлоса Алькараса (3) у фіналі тенісного турніру одиночного чоловічого розряду на Олімпійських іграх 2024.

Гра тривала 2 години 54 хвилини та завершилася з рахунком 7:6(3), 7:6(2). Обидва тенісисти не програли жодної своєї подачі, тому доля сетів вирішувалася на тайбрейках, де Джокович не залишив шансів своєму супернику. Обидва фіналісти по одному разу подали навиліт, та відіграли усі брейкпойнти (8/8 у Новака, та 6/6 у Карлоса).

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція
Одиночний розряд
Фінал, 4 серпня

Новак Джокович (Сербія) — Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(3), 7:6(2)

Джокович у вирішальний матч пробився після звитяги над Лоренцо Музетті. Раніше по турнірній сітці серб пройшов Стефаноса Ціціпаса, Домініка Кепфера, Рафаеля Надаля та Меттью Ебдена.

Іспанець вийшов у фінал Олімпіади в Парижі, перегравши Фелік Оже-Альяссіма. Раніше турнірною сіткою він пройшов Томмі Пола, Романа Сафіулліна, Таллона Грікспура і Хаді Хабіба.

Зазначимо, що для Новака — це п'ята Олімпіада в кар'єрі, та перше золото. До цього в нього була бронза Ігор-2008 у Пекіні. Для Карлоса ці Олімпійські ігри стали дебютними. У червні він виграв Ролан Гаррос, після чого захистив титул чемпіона Вімблдона, де здолав саме Джоковича. Раніше він вилетів з олімпійського парного турніру, в якому грав у команді з Рафаелем Надалем.

Нагадаємо, напередодні 21-річна китаянка Чжен Ціньвен (7) обіграла хорватку Донну Векич (21) у фіналі одиночного жіночого розряду Олімпіади-2024.

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