Алькарас: Матч зі Звєрєвим – фізично один з найскладніших у кар'єрі

Перша ракетка світу Карлос Алькарас вважає перемогу над Олександром Звєрєвим (3) у півфіналі Australian Open однією з найскладніших у кар'єрі.

Про це він розповів у коментарі після матчу.

"Фізично це був один із найскладніших матчів за всю мою кар'єру. Але я вже був у таких ситуаціях, у таких матчах. Тому я знав, що повинен робити. Я повинен був вкласти душу в матч і я це зробив, я боровся до останнього м'яча. Просто дуже пишаюся тим, як я боровся, як повернувся", – зазначив Карлос.

Після завершення зустрічі іспанець пояснив, що головним секретом успіху стала непохитна впевненість у собі:

"Потрібно вірити. Вірити постійно. Я завжди казав, що треба вірити в себе, як би тобі не було важко, незважаючи ні на що, треба вірити в себе постійно".

Лідер світового тенісу здолав третю ракетку світу з рахунком у найдовшому поєдинку серед усіх зіграних на Australian Open цього сезону. Він перевершив протистояння Артюра Жеа та Стена Ваврінки, які грали 4 години 32 хвилини – тоді перемогу святкував швейцарець.

Окрім того, іспанець у 22 роки 258 днів став наймолодшим тенісистом, який зміг дійти до фіналів усіх чотирьох мейджорів. Попереднє досягнення американця Джима Кур'є (22 роки 308 днів) трималося з 1993-го.

