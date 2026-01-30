Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас: Матч зі Звєрєвим – фізично один з найскладніших у кар'єрі

Катерина Лисянська — 30 січня 2026, 14:05
Алькарас: Матч зі Звєрєвим – фізично один з найскладніших у кар'єрі
Карлос Алькарас
Getty images

Перша ракетка світу Карлос Алькарас вважає перемогу над Олександром Звєрєвим (3) у півфіналі Australian Open однією з найскладніших у кар'єрі.

Про це він розповів у коментарі після матчу.

"Фізично це був один із найскладніших матчів за всю мою кар'єру. Але я вже був у таких ситуаціях, у таких матчах. Тому я знав, що повинен робити. Я повинен був вкласти душу в матч і я це зробив, я боровся до останнього м'яча. Просто дуже пишаюся тим, як я боровся, як повернувся", зазначив Карлос.

Після завершення зустрічі іспанець пояснив, що головним секретом успіху стала непохитна впевненість у собі:

"Потрібно вірити. Вірити постійно. Я завжди казав, що треба вірити в себе, як би тобі не було важко, незважаючи ні на що, треба вірити в себе постійно".

Лідер світового тенісу здолав третю ракетку світу з рахунком у найдовшому поєдинку серед усіх зіграних на Australian Open цього сезону. Він перевершив протистояння Артюра Жеа та Стена Ваврінки, які грали 4 години 32 хвилини – тоді перемогу святкував швейцарець.

Окрім того, іспанець у 22 роки 258 днів став наймолодшим тенісистом, який зміг дійти до фіналів усіх чотирьох мейджорів. Попереднє досягнення американця Джима Кур'є (22 роки 308 днів) трималося з 1993-го.

Напередодні визначилися фіналістки жіночого турніру Australain Open-2026.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Алькарас встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam
Алькарас та Звєрєв зіграли третій найдовший матч в історії Australian Open
Найдовша гра турніру: Алькарас та Звєрєв у драматичному матчі визначили першого фіналіста Australian Open
Перша і третя ракетки світу склали чоловічу півфінальну пару Australian Open
З Алькарасом і без росіян: визначилися перші чвертьфіналісти Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік