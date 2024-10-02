Алькарас: Сіннер ще раз показав, що він найкращий гравець у світі

Іспанець Карлос Алькарас (3) розповів, що не втрачав надії у фіналі хардового турніру ATP 500 у Пекіні, Китай, де він обіграв першу ракетку світу Янніка Сіннера – 6:7(6), 6:4, 7:6(3).

Про це Алькарас розповів у флеш-коментарі на корті відразу після закінчення матчу.

"Це був дуже рівний матч. Яннік ще раз показав, що він найкращий гравець у світі. Принаймні для мене. Рівень, на якому він грає – це неймовірно, дійсно висока якість тенісу фізично і ментально. Він звір".

Цікаво, що Сіннер виграв 18 з останніх 19 тай-брейків, а іспанець програвав 0-3 на тай-брейку 3-го сету.

"Я не втрачав надії, але я знав статистику. Я не втрачав надію, але я думав: "Добре, я повинен зробити все, що в мене є, щоб дати собі шанс бути близьким до перемоги". Я відіграв чудові розіграші, щоб зрівнятися на трьох. Після цього я просто подумав, що треба йти до кінця. Якщо я програю, то принаймні спробую. Це все, про що я думав у той момент", – сказав Карлос.

Зазначимо, що цього року Алькарас тріумфував на двох турнірах серії Grand Slam: Ролан Гаррос та Вімблдон. Він також виходив у фінал Олімпійських ігор 2024, проте поступився там Новаку Джоковичу.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.