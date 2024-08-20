Перша ракетка світу уникнув дискваліфікації за дві позитивні допінг-проби

Перша ракетка світу Яннік Сіннер не буде дискваліфікованим, попри те, що здав дві позитивні допінг-проби на заборонену речовину клостебол у березні 2024 року.

Про це повідомляє Міжнародна тенісна агенція доброчесності (ITIA).

Зазначається, що він уникнув покарання, оскільки довів, що речовина потрапила в його тіло в результаті забруднення від члена команди підтримки, який наносив безрецептурний спрей на шкіру під час масажу для лікування невеликої рани.

Проте його результати на турнірі ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, США, де він і здав позитивні проби на допінг, будуть анульовані.

Нагадаємо, Сіннер очолює рейтинг ATP з червня 2024 року. Він вийшов на перше місце, оскільки серб Новак Джокович знявся з Ролан Гаррос в 1/4 фіналу турніру.