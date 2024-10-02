Алькарас переміг Сіннера та тріумфував на турнірі в Пекіні

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер програв іспанцю Карлосу Алькарасу (3) у фіналі хардового турніру ATP 500 у Пекіні, Китай.

Поєдинок тривав 3 години 24 хвилини та завершився з рахунком 6:7(6), 6:4, 7:6(3). В тенісистів однакова кількість подач навиліт (по 6). Алькарас має більше використаних брейкпойнтів (3/15 проти 2/6) та менше подвійних помилок (2 проти 4).

Перший сет краще розпочав саме Алькарас. Він довів гру до рахунку 2:5, проте не зміг забрати переможний гейм, тож доля сету вирішилася у тай-брейку, де сильнішим виявився Сіннер.

У другому сеті гра була рівною. Суперники обмінювалися виграними сетами, і рахунок став 4:4. Проте вирішальні два гейми забрав Алькарас. Тож все вирішувалося у третьому сеті, де у тай-брейку перемогу здобув саме іспанець.

Тож Сіннер не зміг захистити свій титул переможця China Open, який він здобув у 2023 році. Також Алькарас здобув уже 6 перемогу над Янніком. В італійця їх 4.

ATP 500 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Фінал, 2 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Яннік Сіннер (Італія) 6:7(6), 6:4, 7:6(3)

Зазначимо, що цього року Алькарас тріумфував на двох турнірах серії Grand Slam: Ролан Гаррос та Вімблдон. Він також виходив у фінал Олімпійських ігор 2024, проте поступився там Новаку Джоковичу.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.