Дворазова олімпійська чемпіонка змушена свідчити проти 66-річного сталкера

Шведська лижниця Фріда Карлссон змушена знову пережити неприємні моменти через чоловіка, який тривалий час її переслідував. Дворазова олімпійська чемпіонка має взяти участь у судовому засіданні проти 66-річного сталкера всього за два дні до початку нового сезону.

Про це повідомляє шведське видання Expressen. Деталі додає норвезький сайт Dagbladet.

Судовий процес розпочнеться в середу, 18 листопада, в Ескільстуні. Чоловіка знову звинувачують у незаконному переслідуванні спортсменки та порушенні заборони на встановлення з нею контактів.

За інформацією Expressen, 66-річний чоловік поновив спроби зв'язатися з Карлссон восени минулого року. Він телефонував їй, надсилав текстові повідомлення та намагався контактувати через соціальні мережі. Зокрема, писав близьким спортсменки в Інстаграм.

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Для лижниці це вже не перше зіткнення з переслідувачем у суді. Навесні 2025 року чоловіка засудили за систематичне стеження за Карлссон, призначивши умовне покарання та зобов'язавши виплатити їй 40 тисяч (≈ 181 тисяча гривень) шведських крон компенсації.

Під час попереднього судового розгляду з'ясувалося, що чоловік телефонував спортсменці 207 разів, надсилав понад 200 повідомлень і зберігав на своєму телефоні більше ніж 7000 її фотографій. Він також з'являвся біля її помешкання та місць тренувань.

Через переслідування Карлссон навіть довелося змінити місце проживання та приховувати свою нову адресу.

Нова судова справа стала додатковим психологічним випробуванням для шведки напередодні старту змагального сезону. Уже 20 листопада вона планує виступити на національному відкритті сезону в Бруксвалларні.

"У мене з'являється клубок у животі. Мене від цього нудить. Я знову повертаюся до ситуації, яка викликає в мене певне напруження", – зізналася Карлссон в інтерв'ю Expressen.

Спортсменка також зазначила, що час для судового засідання виявився вкрай невдалим, адже це чи не єдиний тиждень, коли вона перебуває у Швеції.

Водночас Карлссон розуміє необхідність пройти через цей процес. Обвинувачений заперечує свою провину, а також оскаржив попередній вирок.

Карлссон – титулована шведська лижниця, дворазова олімпійська чемпіонка та триразова чемпіонка світу. На Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо вона здобула "золото" у скіатлоні та у гонці на 10 км вільним стилем, а також взяла "срібло" у жіночій естафеті.

Раніше у її олімпійській колекції вже була бронзова нагорода, здобута в естафеті на Іграх 2022 року у Пекіні.