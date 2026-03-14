Лижні гонки. Карлссон виграла марафон в Осло

Шведська лижниця Фріда Карлссон виграла марафон на 50 км вільним стилем на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. Для дворазової олімпійської чемпіонки Ігор-2026 це третя перемога у поточному сезоні Кубку світу.

Карлссон розгромила своїх суперниць, випередивши на 1 хвилину та 48 секунд двох партнерок по команді, Лінн Сван і Йонну Сундлінг, які посіли друге та третє місця відповідно.

Раніше чоловічий марафон на 50 км вільним стилем у Холменколлені виграв Айнар Хедегарт. Наступного тижня в американському Лейк Плесіді відбудеться фінальний етап Кубку світу. В програмі заплановані 10-кілометрові розділки класикою, спринти та 20-кілометрові масстарти вільним стилем.