Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Карлссон виграла марафон в Осло

Олег Дідух — 14 березня 2026, 14:36
Фріда Карлссон
Getty Images

Шведська лижниця Фріда Карлссон виграла марафон на 50 км вільним стилем на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. Для дворазової олімпійської чемпіонки Ігор-2026 це третя перемога у поточному сезоні Кубку світу.

Карлссон розгромила своїх суперниць, випередивши на 1 хвилину та 48 секунд двох партнерок по команді, Лінн Сван і Йонну Сундлінг, які посіли друге та третє місця відповідно.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий марафон на 50 км вільним стилем у Холменколлені виграв Айнар Хедегарт. Наступного тижня в американському Лейк Плесіді відбудеться фінальний етап Кубку світу. В програмі заплановані 10-кілометрові розділки класикою, спринти та 20-кілометрові масстарти вільним стилем.

Кубок світу з лижних гонок Фріда Карлссон Лінн Сван

Останні новини