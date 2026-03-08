Українська правда
Лижні гонки. Карлссон виграла розділку в Лахті

Олег Дідух — 8 березня 2026, 12:49
Фріда Карлссон
Getty Images

Шведська лижниця Фріда Карлссон виграла гонку з роздільним стартом на 10 кілометрів класичним стилем на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для неї це друга перемога у поточному сезоні Кубку світу та сумарно 15-та в кар'єрі.

Принцеса нарешті стала Королевою. Як Фріда Карлссон боролася сама з собою

У Лахті Карлссон на 4,1 секунди випередила партнерку по команді Лінн Сван. Топ-3 замкнула лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс. Її головна суперниця по загальному заліку, шведка Моа Ілар, фінішувала сьомою.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Лахті завершиться чоловічою розділкою на 10 км класикою. Вона розпочнеться о 13:15 за київським часом. Напередодні спринт вільним стилем у Лахті виграла Йонна Сундлінг, яка сьогодні фінішувала шостою.

Кубок світу з лижних гонок Фріда Карлссон Лінн Сван

Фріда Карлссон

