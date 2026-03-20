Українська правда
Лижні гонки. Сван обіграла Карлссон в розділці

Олег Дідух — 20 березня 2026, 20:27
Шведська лижниця Лінн Сван виграла гонку з роздільним стартом на 10 км класикою на заключному етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Для чинної олімпійської чемпіонки в спринті це третя перемога у поточному сезоні.

Сван усього на 1,4 секунди випередила свою партнерку по збірній Швеції, дворазову олімпійську чемпіонку Ігор-2026 Фріду Карлссон. Топ-3 замкнула норвежка Хейді Венг.

Господарка змагань і лідерка загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, посіла п'яте місце з відставанням у 32,5 секунди.

Підсумкові результати:

Минулого тижня марафон у Холменколлені виграла Карлссон. Етап Кубку світу в Лейк Плесіді продовжиться чоловічою розділкою на 10 км класикою, яка також відбудеться у п'ятницю, 20 березня. Початок гонки – о 21:00 за київським часом.

