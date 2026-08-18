66-річний сталкер знову спробував зв’язатися із зірковою лижницею попри судову заборону

66-річний шведський сталкер знову спробував зв'язатися із зірковою шведською лижницею Фрідою Карлссон попри судову заборону.

Про це повідомляє Expressen.

Навесні 2025 року чоловік був засуджений до 2 років тюремного ув'язнення умовно та повинен буде виплатити жертві компенсацію в розмірі 40000 крон (близько 3650 євро). Ще до вироку суд заборонив йому вступати в контакт із Карлссон.

Тепер же йому висунуто нові звинувачення. Сталкер намагався зв'язатися не лише з Фрідою Карлссон, а й із її матір'ю Мією. Сам чоловік заперечує звинувачення, проте тепер на нього чекає новий судовий процес. Паралельно 66-річний громадянин Швеції оскаржує попередній вирок у Апеляційному суді Швеції.

Карлссон стала однією з героїнь Олімпіади-2026, де завоювала два золота.