66-річний сталкер знову спробував зв’язатися із зірковою лижницею попри судову заборону
66-річний шведський сталкер знову спробував зв'язатися із зірковою шведською лижницею Фрідою Карлссон попри судову заборону.
Про це повідомляє Expressen.
Навесні 2025 року чоловік був засуджений до 2 років тюремного ув'язнення умовно та повинен буде виплатити жертві компенсацію в розмірі 40000 крон (близько 3650 євро). Ще до вироку суд заборонив йому вступати в контакт із Карлссон.
Тепер же йому висунуто нові звинувачення. Сталкер намагався зв'язатися не лише з Фрідою Карлссон, а й із її матір'ю Мією. Сам чоловік заперечує звинувачення, проте тепер на нього чекає новий судовий процес. Паралельно 66-річний громадянин Швеції оскаржує попередній вирок у Апеляційному суді Швеції.
Карлссон стала однією з героїнь Олімпіади-2026, де завоювала два золота.